Bürgermeisterwahl in Moskau begonnen - Proteste erwartet

Begleitet von Protesten gegen eine umstrittene Pensionsreform hat die Bürgermeisterwahl in Russlands Hauptstadt begonnen. Rund 7,2 Mio. Moskauer können bis 22 Uhr Ortszeit über den wichtigsten Posten in der Metropole entscheiden. Die Wiederwahl des kremltreuen Amtsinhabers Sergej Sobjanin gilt aber als sicher. Seine vier Konkurrenten haben keine realistischen Aussichten auf Erfolg.

Meinungsforscher gehen von einer geringen Wahlbeteiligung aus. Viele Bürger wollen aus Protest gegen die Pensionsreform zu Hause bleiben. Seit Juni sorgen die Pläne der Regierung für großen Unmut in der Bevölkerung. Kremlkritiker Alexej Nawalny hat deshalb am Wahltag zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen. In Moskau soll diese am Nachmittag stattfinden.

Erste Wahlprognosen werden am späten Abend erwartet. Auch in vielen weiteren Regionen des Riesenreichs wird über Gouverneursposten und lokale Parlamente abgestimmt.

