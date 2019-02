Bukele erklärte sich zum Sieger der Wahl in El Salvador

Bei der Präsidentenwahl in El Salvador hat sich der Favorit Nayib Bukele zum Wahlsieger erklärt. Der frühere Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador sagte am Sonntag, er habe die Wahl bereits im ersten Durchgang gewonnen. Linkskandidat Hugo Martinez erkannte Bukeles Sieg an.

SN/APA (AFP)/MARVIN RECINOS Der neue Präsident El Salvadors: Nayib Bukele