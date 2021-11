Bulgarien bestimmt neuen Präsidenten bei Stichwahl

In Bulgarien entscheidet eine Stichwahl am Sonntag über den neuen Präsidenten des EU-Landes. Amtsinhaber Rumen Radew tritt gegen den Rektor der Universität Sofia, Anastas Gerdschikow, an. Politologen geben dem 58 Jahre alten General der Reserve Radew mehr Siegeschancen als seinem Herausforderer. Radew hatte im ersten Wahlgang 49 Prozent der Stimmen erhalten und die absolute Mehrheit damit nur knapp verpasst.

SN/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV Bulgariens Präsident Radew hat beste Chancen auf zweite Amtszeit