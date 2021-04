Bulgariens Opposition rief zu Beteiligung an Wahl auf

In Bulgarien haben Oppositionspolitiker Politiker die Bürger zur Beteiligung an der Parlamentswahl trotz der Corona-Pandemie aufgerufen. Bulgarien steckt seit Tagen inmitten einer dritten Corona-Welle. Bei der Wahl am Sonntag galten zahlreiche Hygiene-Regeln, dennoch wurde eine geringe Wahlbeteiligung befürchtet. Der Regierungspartei GERB wurden in Umfragen gute Chancen beigemessen, die Wahl zu gewinnen. Sie dürfte aber die absolute Mehrheit verfehlen.

SN/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV Sieg, aber Verlust der Absoluten für Borissow möglich