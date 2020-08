Bulgariens Regierungschef Borissow vor Rücktritt

Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow hat nach mehr als einem Monat Protestaktionen den von den Demonstranten geforderten Rücktritt seiner Regierung in Aussicht gestellt. Dies solle allerdings erst nach einer Entscheidung des Parlaments für die Wahl einer großen, verfassungsgebenden Volksversammlung geschehen, sagte Borissow am Freitag in einer im Fernsehen live übertragenen Ansprache.

SN/APA (dpa)/Sina Schuldt Borissow scheint dem Druck der Demonstranten nachzugeben