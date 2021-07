Bulgarischer Wahlsieger ändert Vorschläge für Regierungsteam

In Bulgarien hat der Entertainer Slawi Trifonow nach dem Wahlsieg seiner populistischen Partei ITN seinen Vorschlag für das Amt des Regierungschefs wegen heftiger Kritik zurückgenommen. Auch darüber hinaus will Trifonow die Zusammensetzung der von ihm im Alleingang vorgeschlagenen Minderheitsregierung anpassen. "Das Land hat Instabilität und eine weitere Neuwahl nicht nötig", begründete der Chef von ITN ("Es gibt so ein Volk") am Donnerstag auf Facebook seinen Rückzieher.

SN/APA/7/8 TV/- Trifonow gewann die Wahl vom Sonntag