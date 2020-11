Bundeskanzler Kurz bei Video-Treffen der EVP

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nimmt am Mittwochnachmittag an einem virtuellen Treffen der Europäischen Volkspartei (EVP) im Vorfeld der Plenarsitzung des Europaparlaments teil. Es gehe "um den europäischen Kampf gegen den islamistischen Terrorismus, gegen den politischen Islam und für einen ordentlichen Schutz der Außengrenzen", teilte das Bundeskanzleramt am Mittwoch auf APA-Anfrage mit.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Kurz will über Kampf gegen den islamistischen Terror sprechen