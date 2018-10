Bundeskanzler Kurz reist nach St. Petersburg

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Mittwoch nach St. Petersburg. Er trifft dort am Abend den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die beiden Politiker eröffnen gemeinsame die Ausstellung "Kaiserliche Metropolen" in der Eremitage. Die Schau schließt an jene im Kunsthistorischen Museum an, die Putin bei seinem Wien-Besuch im Juni eröffnet hatte. Sie wird von OMV und Gazprom gesponsert.

Kurz trifft schon zum vierten Mal mit Präsident Putin zusammen