Bundeskanzler Kurz trifft in Berlin Amtskollegin Merkel

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trifft am Montag in Berlin mit seiner deutschen Amtskollegin Angela Merkel (CDU) zu einem Arbeitsgespräch zusammen. Themen werden die Verhandlungen zum neuen Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), der Zukunftsprozess der EU, die Erweiterungsbestrebungen am Westbalkan und die Wettbewerbsfähigkeit sowie bilaterale Fragen - etwa die Transitproblematik - sein.

SN/APA (dpa)/Soeren Stache Kurz reist zu Merkel nach Berlin