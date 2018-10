Bundeskanzler Kurz von Putin empfangen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Mittwochabend mit Präsident Wladimir Putin in dessen Heimatstadt St. Petersburg zusammengetroffen. Die beiden eröffneten eine Ausstellung in der Eremitage. Die Schau schließt an jene an, die im Kunsthistorischen Museum bis Anfang September gezeigt wurde. Es ist das vierte Treffen von Kurz und Putin in diesem Jahr.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Gemeinsame Ausstellungseröffnung