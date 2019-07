Bundeskanzlerin Bierlein bei Westbalkan-Konferenz in Poznan

Am zweiten Tag der Westbalkan-Konferenz in Poznan (Posen) nehmen am Freitag die Regierungschefs der beteiligten Länder teil - unter ihnen Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und ihre deutsche Amtskollegin Angela Merkel. Bierlein wird eine Rede halten. Entsprechend der österreichischen Tradition werde sich die Kanzlerin für eine enge Anbindung der Westbalkanstaaten aussprechen, erklärte ihr Sprecher.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein