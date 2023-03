Bundespräsident Van der Bellen in Albanien

Bundespräsident Alexander Van der Bellen führt am Montag politische Gespräche in Albanien. Am Vormittag wird er vom albanischen Präsidenten Bajram Begaj in Tirana mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend sind Treffen mit Ministerpräsident Edi Rama und Parlamentspräsidentin Lindita Nikolla geplant. Zudem hält der Bundespräsident eine Rede im Parlament und eröffnet mit seinem Amtskollegen Begaj ein Wirtschaftsforum.

Van der Bellen reist mit Wirtschaftsdelegation nach Albanien