Bundespräsident Van der Bellen in der Slowakei

Zum ersten Mal seit rund vier Monaten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch eine Auslandsreise absolviert. Allzu weit ging es allerdings nicht: Der Präsident traf seine slowakische Amtskollegin Zuzana Caputová in Pezinok, etwa 100 Kilometer von Wien entfernt. Van der Bellen betonte dabei, dass nationale Alleingänge gerade in Zeiten der Krise "nicht die Zukunft" seien.

SN/APA (Bundesheer)/PETER LECHNER Bundespräsident Van der Bellen zu Gast in der Slowakei