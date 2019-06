Bundespräsident Van der Bellen in Portugal

Bundespräsident Alexander van der Bellen trifft am Dienstag in Lissabon mit seinem portugiesischen Amtskollegen Marcelo Rebelo de Sousa zusammen. Im Zentrum des dreitägigen Staatsbesuchs in Portugal stehen laut Präsidentschaftskanzlei der "bemerkenswerte wirtschaftliche Aufschwung in Portugal" und "die Förderung der Wirtschaftsbeziehungen, besonders in den Bereichen Tourismus und Nachhaltigkeit".

SN/APA (AFP/Archiv)/ALEX HALADA Van der Bellen trifft portugiesischen Amtskollegen