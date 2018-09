Bundespräsident Van der Bellen traf US-Präsident Trump

Es ist Tradition, dass der US-Präsident am Rande der UNO-Vollversammlung in New York einen Empfang für die in der Stadt anwesenden Spitzenpolitiker aus aller Welt gibt. Auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer standen auf der Gästeliste.

SN/the white house Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer trafen US-Präsident Donald Trump und Gattin Melania.