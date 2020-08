Bundespräsidenten in Salzburg: Steinmeier wünscht Kreml-Kritiker Nawalny Genesung

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Samstag anlässlich seines Besuches der Salzburger Festspiele erleichtert darüber gezeigt, dass Kremlkritiker Alexej Nawalny in Berlin von Ärzten behandelt wird, die das Vertrauen der Familie genießen. "Ich wünsche ihm vollständige Genesung", sagte Steinmeier.

Nawalny war am Donnerstag auf einem Inlandsflug in Russland zusammengebrochen und lag seither in der Klinik in Omsk im Koma. Seine Unterstützer gehen davon aus, dass auf den prominenten Kreml-Kritiker ein Anschlag mit vergiftetem Tee verübt wurde. Ein von der Organisation "Cinema for Peace" organisiertes Rettungsflugzeug mit deutschen Ärzten hatte den 44-Jährigen von einer Klinik im sibirischen Omsk nach Deutschland geflogen. Der deutsche Bundespräsident sagte in dem Statement, die Frage nach der Ursache einer derartigen Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Nawalny müsse von all jenen beantwortet werden, die dazu beitragen könnten, und diese sollten das auch tatsächlich tun.

Quelle: APA