Bundestagswahl in Deutschland: SPD und Union Kopf an Kopf

Bei der Bundestagswahl in Deutschland zeichnet sich am Sonntag nach ersten Prognosen der Fernsehsender ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Christ- und Sozialdemokraten ab. Der Sender ZDF sah die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz in Front. Nach Berechnungen der ARD lagen beide gleichauf. Mit ersten Hochrechnungen wurde im Laufe des Abends gerechnet.

SN/APA/AFP/INA FASSBENDER So viel ist sicher: Merkel verabschiedet sich