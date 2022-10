Burkina Faso: Wenn die Armee die Armee stürzt

Im westafrikanischen Burkina Faso erfolgte der achte Putsch seit Erlangung der Unabhängigkeit 1960.

"Verwirrung" - das war das Wort, mit dem sowohl Beobachter vor Ort als auch internationale Medien die Lage in Burkina Faso zuletzt beschrieben. Geschäfte und Schulen blieben geschlossen. Das Staatsfernsehen stellte den Sendebetrieb ein und in der Hauptstadt Ouagadougou waren Explosionen zu hören. Die Verwirrung wich am vergangenen Freitagabend, als ein Uniformierter vor die Kameras trat und die Absetzung des Übergangspräsidenten Paul-Henri Damiba verkündete. Nachdruck verlieh er seiner Botschaft mit knapp zehn bis an die Zähne bewaffneten, mit Totenkopfmasken und ...