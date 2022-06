Burkini-Streit in Frankreich: Die Freiheit, sich zu ver- und zu enthüllen

Darf die Stadt Grenoble das Tragen von Ganzkörperbekleidung in Schwimmbädern erlauben? Die Frage spaltet Frankreich. Nun entscheidet das oberste Verwaltungsgericht.

Es ist nur ein Stück Stoff, wenn auch ein verhältnismäßig großes, und die Zahl der Frauen, die es tragen, bleibt äußerst überschaubar. Dennoch diskutiert Frankreich heftig darüber, ob es Musliminnen erlaubt sein soll, in öffentlichen Schwimmbädern einen Burkini zu tragen - also eine Badebekleidung, die den ganzen Körper bedeckt. Am Dienstag ging der Streit in eine neue Runde, weil sich nun der Staatsrat, das oberste französische Verwaltungsgericht, mit dem Fall auseinandersetzt. Eine Entscheidung steht noch aus.

Ausgelöst wurde ...