Busse am Sabbath: Alles ruht, einsam fährt

Am Samstag fahren in Tel Aviv öffentliche Busse. Keine Sensation, denkt man. Weit gefehlt. Es ist ein Sieg der Säkularen über die Ultra-Orthodoxen und die Sabbathruhe.

Anfangs schien es nur Roy Schwarz' persönliches Problem zu sein: "Als ich 2013 nach Tel Aviv zog, entdeckte ich, dass es hier Samstags gar keine öffentlichen Verkehrsmittel gab", erzählt der 27-jährige Israeli. So war es ihm als Student ohne eigenes Auto unmöglich, seine Eltern am Wochenende zu besuchen, oder die Freizeitangebote der Stadt am Mittelmeer wahrzunehmen. Schwarz gründete die Bürgerinitiative "Noa Tanua" (Hebräisch für das vermeintliche Zitat von Galileo Galilei: "Und sie bewegt sich doch!") mit dem Ziel, öffentliche Verkehrsmittel auch am heiligen Sabbath fahren zu lassen. Ende November feierte Schwarz einen Erfolg mit historischer Bedeutung: Erstmals seit ihrer Gründung vor 110 Jahren betrieb die Stadt Tel Aviv in Kooperation mit mehreren Trabantenstädten am Sabbath öffentliche Verkehrsmittel.

Ist das der Beginn einer kulturellen Revolution?

Kaum eine Frage spaltet Israel so wie der Sabbath. Ultra-Orthodoxe pochen auf Einhaltung alter religiöser Regeln. Säkulare kontern, die strengen Glaubensvorschriften verschwendeten Milliarden und brächten sie um den Genuss des einzigen arbeitsfreien Tages.

Seit Ende November statuiert Tel Aviv nun als Hochburg der Säkularen mit sechs "Sabbath Buslinien", in der Benutzer entlang der insgesamt 300 Kilometer langen Routen an mehr als 500 Haltestellen ein- und aussteigen können, ein Exempel. Shuki Friedman, Leiter eines liberalen Thinktanks, spricht von einem "Gegenangriff der Säkularen", nachdem Extremisten lang die politische Tagesordnung in Sachen Staat und Religion diktierten.

Als unersetzliche Koalitionspartner rangen ultra-orthodoxe Parteien der Regierung immer größere Zugeständnisse ab, von intensiverem Religionsunterricht über ein Verbot von Infrastrukturarbeiten am Sabbath bis hin zur Schließung großer Fabriken am heiligen Wochentag. Ihre wachsende Macht rührt auch von demographischen Entwicklungen: "Jeder vierte Schüler ist inzwischen ultra-orthodox", sagt Friedman. "Das Durchschnittsalter der Ultra-Orthodoxen liegt bei 16 Jahren." Israels öffentlicher Raum wird so immer religiöser.

Das Fahrverbot am Sabbath leitet sich aus der Bibel ab. Die spricht von 39 "ursprünglichen Arbeiten", die am heiligen Ruhetag nicht verrichtet werden dürfen. Das verhindert heute am Samstag das Autofahren, oder den Gang ins Kino, Kaffeehaus oder zum Shoppen. Jede Überschreitung dieser angeblich göttlichen Verbote bringt die Ultra-Orthodoxen auf die Barrikaden.

Tel Aviv bildete in diesem Kulturkampf um den Sabbath stets den Gegenpol zum frommen Jerusalem. Die "hebräische Stadt" eröffnete ihre erste Synagoge erst 1926, 17 Jahre nach ihrer Gründung. Die Einwanderung säkularer deutscher Juden bescherte der Stadt in den 1930er- Jahren eine belebte Kaffeehausszene, die den Sabbath ignorierte. In den 1980er-Jahren öffneten auch Theater und Kinos am Wochenende ihre Tore. Der öffentliche Verkehr ruhte indes selbst hier am Sabbath.

Zwei parallele Entwicklungen ermöglichten nun den Wandel. Zwar werden Israelis immer religiöser. "Das Judentum spielt in der israelischen Identität eine immer größere Rolle", sagt der Forscher Friedman. Doch laut einer Umfrage seines Instituts werden "viele Religiöse offener und toleranter", auch für den Betrieb öffentlichen Verkehrs am heiligen Wochentag.

Zugleich fordern Säkulare ihre Rechte mit mehr Nachdruck. Schwarz sieht "Noa Tanua" als Organisation für gesellschaftlichen Wandel. Sie rückte den Sabbath mit medienwirksamen Aktionen zurück den Mittelpunkt politischer Debatten: "In den letzten Wahlen spielt das Verhältnis von Staat und Religion wieder eine Rolle", bestätigt Friedman. Und das geschah ausgerechnet zu einer Zeit politischer Lähmung auf nationaler Ebene. Kommenden März wird Israel die dritte Parlamentswahl in einem Jahr abhalten. Bürgerinitiativen füllen nun das politische Vakuum: "Es ist uns gelungen, Menschen davon zu überzeugen, dass Stadtverwaltungen Forderungen umsetzen können, die Regierungen aufgrund der vertrackten politischen Lage ablehnen", sagt Inbar Oren, Vizepräsidenten von "Israel Hofsheet" - einer liberale Bürgerinitiative. Rathäuser könnten den öffentlichen Raum "frei gestalten, seien es verkaufsoffene Samstage, Kulturveranstaltungen am Sabbath oder öffentliche Verkehrsmittel." Die Busse in Tel Aviv sind das beste Beispiel dafür: Eigentlich bedarf es einer Genehmigung des Transportministeriums, das von einem religiösen Minister geführt wird, um Geld für Fahrscheine zu kassieren. Tel Avivs Rathaus umging das Hindernis, indem es die Nutzung der "Sabbathbusse" kostenlos ermöglicht.

"Eine funktionierende Regierung würde so etwas unterbinden", sagt Friedman. Doch es dürfte noch Monate dauern, bis eine neue Koalition steht, und es ist völlig unklar, welche Rolle die ultra-orthodoxen Parteien darin spielen werden.

