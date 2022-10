Deutschland: Ist der Staat der bessere Dealer?

Erwachsene sollen in Deutschland künftig Cannabis kaufen, besitzen und konsumieren dürfen. Ob und wie sich das kontrollieren lässt? Darüber geht in Berlin der Rauch auf.

Doch, auch Karl Lauterbach hat schon gekifft. Für einen Mann, der kein Fleisch isst und keinen Käse, der keine Milch trinkt, den Kaffee koffeinfrei nimmt und das ganze Essen ohne Salz, seit gut drei Jahrzehnten schon - für so einen gleicht das einer Orgie. Einerseits. Andererseits ist Lauterbach außer Sozialdemokrat und deutscher Gesundheitsminister auch Arzt und Wissenschafter. Und weiß, was Experimente sind. Und wofür man sie braucht.

Was er am Mittwoch in der Bundespressekonferenz vorstellt, ...