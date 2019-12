Caritas fordert Handeln in griechischen Flüchtlingslagern

Nach Einschätzung des Hilfswerks Caritas International brauchen die Menschen in den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern dringend mehr Hilfe. "Die gegenwärtige Situation in den Lagern zwingt uns zum sofortigen Handeln", betonte der Leiter des Hilfswerks, Oliver Müller, am Dienstag in Freiburg, wie Kathpress berichtet. Die Situation sei dramatisch.

SN/APA (AFP)/ARIS MESSINIS Die Flüchtlingscamps sind seit langem völlig überbelegt