Castillo bei Präsidentenwahl in Peru weiter knapp in Führung

Zwei Tage nach der Stichwahl um das Präsidentenamt in Peru liefern sich beide Kandidaten weiterhin ein Kopf-an-Kopf Rennen. Der linksgerichtete Bewerber Pedro Castillo lag am Dienstagnachmittag (Ortszeit) nach Auszählung von gut 96 Prozent der Stimmen mit 50,24 Prozent weiterhin knapp in Führung, wie die Wahlkommission mitteilte.

SN/APA/AFP/LUKA GONZALES Linkskandidat liegt weiter knapp in Führung