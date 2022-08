Causa Trump: Wie geht es jetzt weiter?

Die Razzia auf Trumps Anwesen bestimmt weiter die US-Politik. Ein Überblick, wie es in der Causa steht.

Die genauen Hintergründe der Razzia auf Donald Trumps Anwesen in den USA werden die Amerikanerinnen und Amerikaner nicht so schnell wie gedacht erfahren: Das US-Justizministerium will das Dokument, auf dessen Grundlage das Anwesen durchsucht wurde, nicht herausgeben. Die eidesstattliche Erklärung der Ermittlungsbehörden enthalte "höchst wichtige und detaillierte Ermittlungsfakten" und "hochsensible Informationen über Zeugen", hieß es am Montag (Ortszeit). Trotzdem sorgt die Razzia weiter für Diskussionen. Die wichtigsten Fragen in diesem Fall:



1. Warum durchsuchte das FBI Trumps Residenz?

...