CDU-Kanzlerkandidat Laschet schaltet auf Attacke

Die Union liegt in den Umfragen weit hinter der SPD. Jetzt gibt sich CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet angriffig - und mobilisiert damit ausgerechnet den politischen Gegner.

Die Begrüßungsrunde im zweiten Triell, an dem sich die Kanzlerkandidaten von SPD, Union und Grünen am Sonntagabend in der ARD gegenüberstanden, war kaum vorüber, da nahm die Debatte schon Fahrt auf. "Man sieht, wie die Dinge verdreht werden", sagte SPD-Kandidat Olaf Scholz an die Adresse seines CDU-Widersachers Armin Laschet. "Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck erweckt, das machen Sie aus nicht guten Gründen. An Ihrer Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind."

Es ging um die Verantwortlichkeiten ...