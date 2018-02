CDU-Parteitag stimmt über "GroKo"-Vertrag ab

Die CDU ist am Montag in Berlin zu einem Parteitag zusammengekommen, um über den mit CSU und SPD ausgehandelten deutschen Koalitionsvertrag abzustimmen. Bundeskanzlerin und CDU-Parteichefin Angela Merkel will in einer Rede (gegen 11.00 Uhr) für die Vereinbarung werben. Es wird mit einer breiten Zustimmung gerechnet.

