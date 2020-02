CDU plant Wahl des neuen Parteichefs auf Sonderparteitag

Unter dem Druck der Krise in Thüringen und des Wahldebakels in Hamburg will die deutsche Regierungspartei CDU den Wechsel an der Parteispitze schneller vollziehen als ursprünglich geplant: Der Nachfolger von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer könnte bereits auf einem Sonderparteitag am 25. April gewählt werden. Dafür sprach sich das CDU-Präsidium am Montag in Berlin aus.

SN/APA (dpa)/Michael Kappeler Scheidende CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer muss einen Nachfolger finden