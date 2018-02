CDU schart sich hinter Merkel

Die Bundeskanzlerin sichert sich wieder die Zustimmung ihrer Partei. Das zeigen das Ja zur Koalition mit der SPD und ein Rekordergebnis für die neue Generalsekretärin.

Und am Ende ist und bleibt die CDU eine Kanzlerpartei. Da kann es vorher noch so viel Kritik gegeben haben. Wenn es darauf ankommt, dann scharen sich doch alle wieder hinter der Kanzlerin. So war es auch an diesem Montag auf dem CDU-Parteitag in Berlin, wo auch eine wenig mitreißende Rede von Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine satte Mehrheit für den Koalitionsvertrag mit der SPD ausreichte. Nur 27 Delegierte - das waren weniger als drei Prozent - riskierten ein Nein.