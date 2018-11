CDU startete offizielles Rennen um Parteivorsitz

Die CDU hat am Sonntag offiziell das Rennen um den künftigen Parteivorsitz eröffnet. Präsidium, Bundesvorstand und Vereinigungen einigten sich, dass sich die Kandidaten auf Regionalkonferenzen den Parteimitgliedern vorstellen sollen. Am Montag solle geklärt werden, wie viele Vorstellungsrunden in den Landesverbänden stattfinden sollten, hieß es am Sonntagabend nach Beratungen in der CDU-Zentrale.

SN/APA (dpa/Archiv)/Friso Gentsch Mehrere CDU-Politiker warnten vor einem Rechtsschwenk der Partei