CDU-Umfrage-Höhenflug seit Wahl Kramp-Karrenbauers zu Ende

Der Aufwärtstrend der Union in der Wählergunst seit der Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers zur neuen CDU-Vorsitzenden in der Nachfolge Angela Merkels ist gestoppt. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die Zeitung "Bild am Sonntag" erhebt, fallen CDU/CSU um einen Punkt auf 29 Prozent.

