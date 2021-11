CDU will personelle Neuaufstellung im Jänner abschließen

Die CDU will ihre personelle Neuaufstellung nach dem Debakel bei der deutschen Bundestagswahl mit einem Bundesparteitag am 21./22. Jänner in Hannover abschließen. Das hat der Bundesvorstand am Dienstag in Berlin in einer Sondersitzung beschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Den Termin hatte zuvor das CDU-Präsidium vorgeschlagen. Dort gab es laut dpa Widerstand von Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans, der bereits im März eine Landtagswahl bestehen muss.

SN/APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich Laschet-Nachfolge wird erst im kommenden Jahr bestimmt