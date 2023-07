CELAC-Gipfel ringt um gemeinsame Sprache zu Ukraine

Der zweite Tag des Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) am Dienstag in Brüssel geht in die finale Phase. Streitthema war am frühen Dienstagvormittag noch die Formulierung in der Abschlusserklärung zum Ukraine-Krieg. "Da laufen jetzt gerade die Gespräche, die Botschafter verhandeln miteinander, es ist im guten Fluss", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach den Beratungen.

BILD: SN/APA/BKA/DRAGAN TATIC Nehammer traf Brasiliens Präsident Lula