Chaotische Zustände und Festnahmen bei Wahlen in Simbabwe

Unter teils chaotischen Umständen haben Wähler in Simbabwe am Mittwoch über den künftigen Präsidenten und die Parlamentsabgeordneten abgestimmt. Viele Wahllokale in den Städten konnten nicht pünktlich öffnen, da die Wahlunterlagen nicht rechtzeitig geliefert wurden. Außerdem nahm die Polizei in der Nacht auf Donnerstag 39 Wahlbeobachter zweier regierungskritischer Bürgerinitiativen fest. Ihnen wird vorgeworfen, den Wahlprozess gestört zu haben, wie die Behörde mitteilte.

6,5 Millionen Menschen zu den Wahlurnen gerufen