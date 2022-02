Charkiw unter Beschuss: "Meine Freunde sitzen in U-Bahnschächten, um sich vor Bomben zu schützen"

Brigitta Triebel arbeitet seit zwei Jahren für die Adenauer-Stiftung in der ostukrainischen Metropole Charkiw. Die Politikwissenschaftlerin ist rechtzeitig vor Kriegsausbruch nach Deutschland zurückgekehrt. Sie ist in ständigem Kontakt mit Kolleginnen und Freunden in Charkiw, die zutiefst schockiert sind.

SN/AFP Die Menschen in Charkiw flüchten aus ihren Häusern und suchen Schutz.