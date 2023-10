Charles III. und Camilla zu Staatsbesuch in Kenia

Begleitet von Forderungen nach einer Entschuldigung für Verbrechen während der britischen Kolonialherrschaft hat der britische König Charles III. einen viertägigen Staatsbesuch in Kenia begonnen. Der Monarch und Königin Camilla wurden am Dienstag in Nairobi von Präsident William Ruto mit militärischen Ehren empfangen. Bereits im Vorfeld hatte die britische Botschaft erklärt, der Besuch werde auch "die schmerzhaften Aspekte" der gemeinsamen Vergangenheit würdigen.

BILD: SN/APA/AFP/LUIS TATO Feierlicher Empfang durch das kenianische Präsidentenpaar