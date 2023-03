Charles III. - ein königlicher Freund schickt von Berlin auch eine Botschaft nach London

Der britische König Charles III. redet als erster Monarch im Deutschen Bundestag - und es gibt auch etwas zu lachen.

Camilla, die Königsgemahlin lacht. Eben hat ihr Gatte Charles eine hübsche kleine "Dinner for One"-Improvisation hingelegt, zwei Sätze nur - aber der Gag kommt an, wie am Abend zuvor beim Galadinner nun auch im Bundestag. Das Allerwitzigste jedoch ist, dass zwar, wie der König sagt, "Miss Sophies ,the same procedure'" für die Deutschen zu einem gelungenen Silvester gehört - der Sketch bei den Briten aber so gut wie unbekannt ist. Was Charles vornehm verschweigt.

Dass Deutschland und das Vereinigte Königreich mitunter deutlich mehr trennt als der Ärmelkanal: Das ist, sozusagen, die unausgesprochene Basis der Rede, die Charles am zweiten Tag seines Staatsbesuchs hält. Nicht ein Mal in 25 Minuten spricht der König das Wort "Brexit" aus; aber die Frequenz, in der er "Freundschaft", "Einigkeit", "Partnerschaft" und "enge Verbindungen" zwischen Briten und Deutschen beschwört: Das soll etwas heißen. Und ist eine Botschaft nicht nur an das Land, in dem er und Camilla zu Gast sind - sondern wohl auch an jene fünf Tories zu Hause, die seit 2016 in 10 Downing Street das Sagen hatten und haben. Großbritannien und den Briten geht es weit weniger gut, als etwa der Brexiteer Boris Johnson versprochen hat.

Der Auftritt von Charles III. im deutschen Bundestag ist tagesaktuell politisch

So verstanden, ist der Auftritt des Königs in der demokratischen Zentrale der Republik durchaus tagesaktuell politisch. Die Linkspartei hat ihn dennoch deplatziert gescholten: "Es ist nicht angemessen", ätzte ihr Co-Parteichef Martin Schirdewan, "dass sich das höchste demokratische Gremium vor einem Monarchen verneigt", vor jemandem, "der buchstäblich mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde".

Der Rest des Hohen Hauses sieht das großzügiger, geizt nicht mit Zwischenapplaus und wird den König am Ende mit Beifall im Stehen verabschieden. Umgekehrt beschenkt Charles sein Publikum mit Dank für die "große Ehre", als erster Monarch im Bundestag sprechen zu dürfen - und mit einer Rede, die Deutschlands brutal-aggressive Vergangenheit, die britisch-deutsche Aussöhnung und die aktuelle Kooperation in neuerlicher Kriegszeit verwebt mit den vielen nicht oder allenfalls grenzpolitischen Berührungen. Sicherheit und Demokratie seien durch "die Geißel des Kriegs" bedroht: "Aber wir können Mut schöpfen aus unserer Einigkeit zur Verteidigung der Ukraine, des Friedens und der Freiheit." Deutschland und das Vereinigte Königreich hätten als größte Unterstützer in Europa nicht nur "eine wichtige Führungsrolle übernommen", sondern damit "Entscheidungen getroffen, die früher unvorstellbar gewesen wären". Deutschlands Entschluss zur militärischen Hilfe nennt Charles "überaus mutig, wichtig und willkommen".



"Wo Waren flossen", sagt Charles III., "flossen auch Ideen."

Das darf - und soll - als Vertrauensbeweis ebenso verstanden werden wie der Verweis auf das deutsch-britische Panzerbrückenbataillon, das der König am Nachmittag besuchen wird: eine für Großbritannien einzigartige Partnerschaft, sagt Charles, "weltweit".

Damit ist das unüberhörbar Politische abgehandelt - wenn es auch wiederkehrt, hübsch intoniert etwa im Verweis auf die Hanse, jenen historischen Wirtschafts- und Handelsbund: "Wo Waren flossen", sagt Charles, "flossen auch Ideen."



Von dort ist der rhetorische Weg kurz zu Wissenschaft und Forschung, zu hoher und populärer Kultur, zum Berliner Nachtleben, das die Briten so anziehe, und zu Händel, dessen Musik seine Krönung im Mai ausschmücken werde - und "der als Deutscher geboren wurde und als Brite starb". Auch die "Beatles und Kraftwerk" hat Charles im Programm und schließlich, nach all dem Verbindenden, auch ein bisschen "Rivalität - besonders unter unseren Fußballmannschaften". Der letzte Sieg ging ans Königreich - "unsere Lionesses", lobt Charles. Aber auch, dass die unterlegenen deutschen Frauen gemeinsam mit ihnen gezeigt hätten, "wie unsere Länder ein leuchtendes Beispiel für die Welt sein können".



Das Wichtigste sei der Humor, sagt Charles III.

Das touchiert dann zwar die Pathos-Grenze - aber vielleicht meint Charles es ja nicht ganz so ernst. Das Wichtigste, hat er vorausgeschickt, sei ja vielleicht ohnehin der Humor. "In den vergangenen 60 Jahren haben wie viel gelacht - sowohl miteinander wie übereinander."

In diesem Moment wüsste man gern, in welche Kategorie das Königspaar das morgendliche Gastgeschenk vom Markt auf dem Wittenberger Platz einsortiert: ein blauer Keramikkrug, geformt wie ein springender Fisch mit weit aufgerissenem Maul. Als Camilla ihn in die Hand gedrückt bekommt, verliert sie die royale Contenance und reißt die Augen weit auf. Aber nur für einen klitzekleinen Moment.