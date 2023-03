Der König im Kuhstall - oder: Was Charles wirklich interessiert

Hunderte Polizisten werden den Besuch absichern, Sprengstoffhunde sind im Einsatz: Das britische Königspaar besucht Deutschland und will der vom Brexit ramponierten Beziehung zur EU neuen Glanz verleihen.

Charles III. und seine Frau Camilla besuchen am Donnerstag und Freitag Deutschland. Es ist der erste Staatsbesuch des britischen Monarchen in seiner neuen Rolle.

Offiziell, natürlich, sagt man im Adlon nicht "yes". "No" aber auch nicht. Und wo sonst als im Luxushotel mit Blick aufs Brandenburger Tor sollte König Charles III. denn logieren, wenn er am Donnerstag zum ersten Staatsbesuch seiner Regentschaft nach Berlin kommt? Seine Mutter, Queen Elizabeth II., hat hier 2004 und 2015 übernachtet, in einer der Präsidentensuiten - die deshalb in "Royal Suite" umbenannt wurde.

Nun also Charles. Und Deutschland profitiert vom wütenden Protest nebenan in Frankreich gegen die ...