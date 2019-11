Charles Michel - ein Meister des Kompromisses wird EU-Ratspräsident

Charles Michel hat sich als belgischer Ministerpräsident den Ruf als Meister des Kompromisses erarbeitet. Das passt gut zu seiner künftigen Aufgabe: Er muss in vielen Fragen die zerstrittenen EU-Staats- und Regierungschefs auf eine Linie bringen.

Neben der Spitze der EU-Kommission wird am Wochenende auch der Posten des EU-Ratspräsidenten neu besetzt - mit dem belgische Liberalen Charles Michel. Als Ministerpräsident hat sich der 43-Jährige den Ruf als Meister des Kompromisses erarbeitet. Vier Jahre lang hielt er in Belgien eine als "Kamikaze"-Koalition betitelte Regierung zusammen. Im Juli wählten ihn die Staats- und Regierungschefs zum Nachfolger von Donald Tusk.

Michel ist seit über 19 Jahren in der belgischen Politik aktiv. Schon sein Vater Louis Michel war Außenminister und später EU-Kommissar - in seinem Schatten begann Charles Michel früh eine Karriere bei den Liberalen im französischsprachigen Teil Belgiens. Im Oktober 2000 wurde er der jüngste Minister in der Geschichte des Königreichs, Anfang 2011 Parteivorsitzender der frankofonen Liberalen und 2014 Ministerpräsident. 2018 platzte die fragile Koalition, Michel stand ohne Mehrheit da.

Auf EU-Ebene fiel der Liberale zuletzt als enger Verbündeter von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf. Als EU-Ratspräsident wird der Vater von drei Kindern sein Büro nun weiterhin in Brüssel haben. Seine Aufgabe wird es sein, die in vielen Fragen zerstrittenen EU-Staats- und Regierungschefs auf eine Linie zu bringen.

Quelle: SN, Afp