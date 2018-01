Chemiker: Syrische Regierung war für Giftgas-Angriff verantwortlich

Wissenschafter haben Verbindungen zwischen den syrischen Giftgasbeständen und dem bisher größten Sarin-Angriff in dem Land hergestellt. Labors der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) verglichen Proben, die 2013 nach dem Angriff in einem Vorort von Damaskus genommen wurden, mit Gas, das die syrische Regierung 2014 zur Vernichtung an die Organisation übergeben hat.

SN/AP August 2013, ein Krankenhaus in Ghouta - dieses Kind hat den Giftgasangriff überlebt.