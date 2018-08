Chemnitzer Polizei bereitet sich auf neue Kundgebungen vor

In Chemnitz bereitet sich die Polizei nach den Ausschreitungen am Sonntag auf weitere Kundgebungen vor. Im Internet gebe es verschiedene Aufrufe zu Demonstrationen, sagte eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei. Derzeit liefen Planungen zum Umgang damit. Am Sonntag kam es zu Jagdszenen auf Migranten, nachdem ein 35-jähriger Deutscher bei einer Auseinandersetzung tödlich verletzt wurde.

SN/APA (dpa)/SEBASTIAN WILLNOW Die Polizei berät über die weitere Vorgehensweise