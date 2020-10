Chile kämpft für Gerechtigkeit

Löhne, von denen man leben kann, bezahlbare Bildung und Gesundheitsversorgung. Hunderttausende Chilenen demonstrierten friedlich für ihre Rechte. Einige wüteten in den Straßen.

Seit dem 8. März, als 1,2 Millionen Chilenen gegen die Regierung und für eine neue Verfassung demonstrierten, waren nicht mehr so viele Menschen zu einer Protestveranstaltung zusammengekommen wie am Sonntag. Die Polizei hatte sich früh zurückgezogen und den Demonstranten das Feld überlassen. Erst am späten Nachmittag begannen vereinzelte Auseinandersetzungen.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit hatten sich die meisten Demonstranten bereits auf den Heimweg gemacht: Um 20 Uhr stellten Busse und Bahnen den Verkehr ein, später drohte wegen der ...