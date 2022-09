Chile stimmt über neue Verfassung ab

In Chile wird an diesem Sonntag über eine neu ausgearbeitete Verfassung abgestimmt. Das neue Grundgesetz würde das südamerikanische Land grundlegend verändern. Unter anderem garantiert die neue Verfassung das Recht auf Wohnraum, Gesundheit und Bildung. Zudem sollen künftig alle Staatsorgane zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. Zum ersten Mal würde in dem Land mit seinen rund 19 Millionen Einwohnern das Selbstbestimmungsrecht der indigenen Gemeinschaften anerkannt.

SN/APA/AFP/MARTIN BERNETTI Chile stimmt über eine neue Verfassung ab