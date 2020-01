China bekräftigt nach Wahl in Taiwan Machtanspruch

Nach dem Wahlsieg der China-kritischen Präsidentin Tsai Ing-wen in Taiwan hat die kommunistische Führung in Peking ihren Machtanspruch auf die demokratische Inselrepublik bekräftigt. Was auch immer dort geschehe, könne nichts daran ändern, dass Taiwan ein Teil Chinas sei, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Geng Shuang, am Sonntag. "Die Taiwanfrage ist eine interne Angelegenheit Chinas."

SN/APA (AFP)/SAM YEH Tsai Ing-wen konnte die Wahl für sich entscheiden