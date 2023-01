Chinesen in aller Welt begrüßen das Jahr des Hasen

Chinesen in aller Welt haben nach dem traditionellen Mondkalender das neue Jahr begrüßt. Auf das Jahr des Tigers folgt nun das Jahr des Hasen. Das vierte der zwölf Tierkreiszeichen steht in der chinesischen Mythologie unter anderem für Harmonie und Langlebigkeit. In China fand der Jahreswechsel in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) statt.

SN/APA/AFP/HECTOR RETAMAL Erinnerung an Verstorbene - Neujahrsbrauch in Wuhan