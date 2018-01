China dehnt seinen Einfluss aus

Peking versucht die Meinungsbildung in den Demokratien zu beeinflussen. Das funktioniert nicht nur über den Hebel der Investitionen.

Nur die endgültige Regelung der Frauenquote im Parlament bremst noch die Wahl der neuen Regierung, doch die Koalition steht schon fest: Ab Jänner herrschen in Nepal die Vereinigten Marxisten-Leninisten gemeinsam mit dem Maoistischen Zentrum. Der Staat im Himalaya rückt damit an das kommunistische China heran. Aus Sicht des langjährigen Verbündeten Indien ist klar, dass der Nachbar im Norden seine Finger im Spiel hatte - mit Geld, mit Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Fest steht auf jeden Fall: Bei der Wahl in Nepal haben auch die Strategen in Peking gewonnen.