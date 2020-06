China erteilt Wiener Abrüstungsgesprächen eine Absage

China hat einer Teilnahme an den Abrüstungsgesprächen der USA und Russlands eine Absage erteilt. Wie die Sprecherin des Außenministeriums in Peking, Hua Chunying, nach Angaben der Staatsmedien vom Mittwoch sagte, habe China schon wiederholt gesagt, "dass es nicht die Absicht hat, an sogenannten dreiseitigen Rüstungskontrollgesprächen mit den USA und Russland teilzunehmen".

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Russlands Vizeau§enminister Rjabkov nimmt teil