Katja Drinhausen ist Analystin beim renommierten Berliner Mercator Institute for China Studies. Im Interview erläutert sie, wieso China gerade jetzt ein nationales Sicherheitsgesetz anstößt.

Warum ist das geplante Sicherheitsgesetz so brisant? Katja Drinhausen: Es ist so brisant, weil es vom Nationalen Volkskongress erarbeitet und am Ende auch verabschiedet wird - ...