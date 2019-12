China gibt Hongkongs Regierungschefin Rückendeckung

Nach monatelangen Protesten in Hongkong hat Chinas Präsident Xi Jinping der Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam den Rücken gestärkt. Sie lege anerkennenswerten Mut an den Tag, indem sie die Finanzmetropole in "außergewöhnlichen Zeiten" regiere, sagte Xi am Montag vor einem Treffen hinter verschlossenen Türen mit Lam in Peking.

SN/APA (AFP/Hong Kong Government)/H Lam traf auch Chinas Ministerpräsident Li Keqiang