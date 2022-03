China greift nach den Salomonen

Pekings Marine will sich weitere Stützpunkte sichern. Das Problem: Sie sind ungemütlich nahe an Australien.

Als in den vergangenen Tagen Papiere im Internet durchsickerten, die zeigten, dass die Salomonen, eine Inselgruppe im Pazifik, an einem Sicherheitsabkommen mit China arbeiten, löste dies bei den westlichen Verbündeten in der Region Alarm aus. Am Donnerstag wurde der Entwurf paraphiert, wie aus der Regierung in der Hauptstadt Honiara verlautete. Nun müssten nur noch die Außenminister unterzeichnen.

Das Abkommen beunruhigt vor allem, weil es China erlauben würde, Kriegsschiffe weniger als 2000 Kilometer von der australischen Küste entfernt zu ...