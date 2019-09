Wie China mit Milliardeninvestitionen die amerikanische Strategie des "maximalen Drucks" gegen den Iran aushebelt und sich einen Logenplatz am Persischen Golf sichert.

Als der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Zarif am 25. August den G7-Gipfel in Biarritz verließ, bezeichnete er auf Twitter die mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron geführten Gespräche zur Lockerung der Sanktionen als "schwierig". Dennoch seien die Versuche lohnenswert gewesen. In ...